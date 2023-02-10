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VIDEO: Toppin, Reeves preview Cats' matchup with Georgia

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky senior forward Jacob Toppin and senior guard Antonio Reeves discuss the Wildcats' trip to Georgia on Saturday for a matchup with the Bulldogs. It's a rematch between the teams' Jan. 17 matchup at Rupp Arena, won 85-71 by the Cats on the strength of 37 points and 24 rebounds from Oscar Tshiebwe.

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