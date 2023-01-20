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VIDEO: Toppin, Livingston talk progress, prep for Texas A&M

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Jacob Toppin and Chris Livingston talked about the Wildcats' progress on the court and ahead to Saturday's matchup with Texas A&M at Rupp Arena.

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