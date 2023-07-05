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VIDEO: Thiero, Sheppard, Wagner Talk Summer Workouts

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Adou Thiero, Reed Sheppard, and DJ Wagner met with the local media on Wednesday to discuss how summer workouts have been going in advance of the Wildcats' trip to Toronto for the GLOBL Jam event.

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