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VIDEO: Stoops & White Music City Bowl Preview Press Conference

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops and Wildcats defensive coordinator Brad White met with the media on Friday to offer their final comments leading up to Saturday's Music City Bowl matchup with Iowa.

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