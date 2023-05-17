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VIDEO: Reed Sheppard against the NYC Jayhawks

Justin Rowland • CatsIllustrated
Publisher
@RowlandRIVALS
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.

Reed Sheppard is that rare local and hyped scholarship basketball signee for John Calipari's Kentucky Wildcats, and fans all over the Bluegrass are excited to see the UK legacy wearing blue and white next season.

Here's a scouting video showing what Sheppard did for the Midwest Basketball Club against the NYC Jayhawks in a game last month.

In the game Sheppard scored 22 points (5-10 FG) with four rebounds and five assists in a 64-62 loss.

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