CatsIllustrated - VIDEO: Ohio offensive lineman AJ Salley considers UK a strong option

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VIDEO: Ohio offensive lineman AJ Salley considers UK a strong option

Dave Lackford
Special Contributor
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