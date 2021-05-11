CatsIllustrated - VIDEO: Ohio offensive lineman AJ Salley considers UK a strong option

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football
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VIDEO: Ohio offensive lineman AJ Salley considers UK a strong option
Dave Lackford
Special Contributor
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