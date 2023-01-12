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VIDEO: Liam Coen Q&A

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's new offensive coordinator had his re-introductory press conference on Thursday via Zoom as Liam Coen discussed his return to the Wildcats, his thoughts on new quarterback Devin Leary, and some of the priorities he'll have going into spring football.

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