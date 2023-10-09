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VIDEO: Kyra Elzy Previews 2023-24 Kentucky Women's Hoops

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky women's basketball coach Kyra Elzy met with the media on Monday to preview her 2023-24 squad.

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