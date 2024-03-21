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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Upset Loss in NCAA First Round

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Rob Dililngham, Reed Sheppard, Justin Edwards, and Adou Thiero talked about their stunning 80-76 loss to Oakland on Thursday night in the opening round of the NCAA Tournament South Region in Pittsburgh.

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