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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Season-Opening Win

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Rob Dillingham, Reed Sheppard, and D.J. Wagner combined to score 42 points in their collegiate debuts on Monday night at Rupp Arena in an 86-46 win over New Mexico State. The freshman guards talk about their impressive night in this Cats Illustrated video feature.

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