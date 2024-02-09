Advertisement
News More News
ago basketball Edit

VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Prep for Gonzaga Matchup

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Jordan Burks and Aaron Bradshaw met with the media on Friday to discuss the Wildcats' matchup with Gonzaga on Saturday afternoon at Rupp Arena. Both teams are pointing to the game as a big opportunity to bolster their tournament resumes.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement