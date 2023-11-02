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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Exhibition Win over KSU

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Tre Mitchell, Adou Thiero, and Justin Edwards spoke with the media after the Wildcats' 99-53 exhibition win over Kentucky State on Thursday night at Rupp Arena.

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