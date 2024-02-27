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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Comeback Win in Starkville

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Reed Sheppard and Adou Thiero spoke with the media after the Wildcats' 91-89 comeback victory over Mississippi State on Tuesday night in Starkville.

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