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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Big Win over Auburn

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Ugonna Onyenso and Antonio Reeves fielded questions from the media after the No. 22 Wildcats' 70-59 win over No. 13 Auburn on Saturday night at Neville Arena.

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