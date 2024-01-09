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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk 90-77 win over Missouri

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's DJ Wagner, Tre Mitchell, and Rob Dillingham spoke to the media after the No. 6 Wildcats' 90-77 win over Missouri on Tuesday night at Rupp Arena. UK improved to 12-2 on the season and 2-0 in SEC play.

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