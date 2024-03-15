PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
VIDEO: Kentucky Wildcats - SEC Tournament Postgame
Jeff Drummond
•
CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
The Kentucky Wildcats talk about their 97-87 loss to Texas A&M on Friday night in the quarterfinals of the SEC Tournament at Bridgestone Arena in Nashville.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2tlbnR1Y2t5LnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy92aWRlby1rZW50dWNreS13aWxkY2F0cy1zZWMtdG91cm5hbWVu
dC1wb3N0Z2FtZSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9
IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3Vt
ZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3lu
YyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lv
biBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9u
CiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpz
IjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9
KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0Njkm
Yzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrZW50dWNreS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUy
RnZpZGVvLWtlbnR1Y2t5LXdpbGRjYXRzLXNlYy10b3VybmFtZW50LXBvc3Rn
YW1lJmM1PTIwMjI3MzMxMDcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8
L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK