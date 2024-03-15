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VIDEO: Kentucky Wildcats - SEC Tournament Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The Kentucky Wildcats talk about their 97-87 loss to Texas A&M on Friday night in the quarterfinals of the SEC Tournament at Bridgestone Arena in Nashville.

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