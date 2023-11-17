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VIDEO: Kentucky Wildcats react to 101-67 win over Stonehill

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Reed Sheppard and Tre Mitchell spoke with the media after the Wildcats' 101-67 win over Stonehill on Friday night at Rupp Arena. Sheppard scored a career-high 25 points and knocked down seven of UK's 17 3-pointers on the night, while Mitchell scored 15 points and dished out four assists playing the middle against the Skyhawks' zone defense.

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