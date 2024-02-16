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VIDEO: Kentucky Wildcats Preview Matchup with Auburn

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Justin Edwards and DJ Wagner talked about the Wildcats' trip to Auburn on Saturday to face Bruce Pearl's No. 13 Tigers.

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