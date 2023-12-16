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VIDEO: Kentucky Wildcats North Carolina Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

John Calipari and the Kentucky Wildcats talked about their 87-83 win over North Carolina on Saturday night at the CBS Sports Classic in Atlanta.

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