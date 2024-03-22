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VIDEO: Kentucky Wildcats NCAA Postgame - Oakland

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The dejected Kentucky Wildcats discuss their 80-76 loss to Oakland on Thursday night in the first round of the NCAA Tournament in Pittsburgh.

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