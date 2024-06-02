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VIDEO: Kentucky Wildcats Lexington Regional - Game 3 Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The Kentucky Wildcats talked about their 5-0 win over Indiana State on Sunday night in the NCAA Lexington Regional championship game at Kentucky Proud Park.

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