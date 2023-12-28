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VIDEO: Kentucky Wildcats Gator Bowl Pregame Press Conference

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops, quarterback Devin Leary, running back Ray Davis, and linebacker JJ Weaver spoke to the media on Thursday in Jacksonville a day before the Wildcats take on the Clemson Tigers in the Gator Bowl.

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