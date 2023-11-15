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VIDEO: Kentucky Wildcats -Champions Classic Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari, Reed Sheppard, and Adou Thiero addressed the media after the Wildcats' 89-84 loss to No. 1 Kansas on Tuesday night in the Champions Classic at the United Center in Chicago.

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