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VIDEO: Kentucky's Tshiebwe, Reeves Preview SEC Tourney

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Oscar Tshiebwe and Antonio Reeves met with the media on Wednesday to preview the Wildcats' trip to the SEC Tournament in Nashville. The Cats will play the winner of Vanderbilt versus the Georgia/LSU winner.

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