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VIDEO: Kentucky's Reeves, Wallace Preview Tennessee

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky guards Antonio Reeves and Cason Wallace talk about the Wildcats' preparation for a rematch with No. 10 Tennessee on Saturday afternoon at Rupp Arena. The Cats defeated the Vols 63-56 on Jan. 14 in Knoxville.

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