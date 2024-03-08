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VIDEO: Kentucky's Martin Previews Rematch with Vols

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Chuck Martin fielded questions from the media on Friday in advance of the Wildcats' regular-season finale against Tennessee. The No. 15 Cats will travel to Knoxville for a 4 p.m. ET tipoff against the No. 4 Volunteers. Tennessee won the first matchup between the teams, 103-92, on Feb. 3 at Rupp Arena.

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