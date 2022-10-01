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VIDEO: Kentucky's Mark Stoops - Ole Miss Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addresses the media after the No. 7 Wildcats' 22-19 loss to No. 14 Ole Miss on Saturday in Oxford, Miss.

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