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VIDEO: Kentucky's Calipari, Reeves - Georgia Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari and senior guard Antonio Reeves spoke to the media after the Wildcats' 75-68 loss on Saturday at Georgia.

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