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VIDEO: Kentucky QB Will Levis Talks Prep for Pro Day, NFL Draft

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky quarterback Will Levis addressed the media Thursday at the Joe Craft Football Training Center in Lexington prior to his scheduled participation in UK’s Pro Day on Friday with scouts from every NFL team planning to attend. Levis is considered one of four quarterbacks who will likely be selected early in the first round this year.

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