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VIDEO: Kentucky QB Commit Cutter Boley in Action

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky commitment Cutter Boley opened his season with Lexington Christian in a big way, throwing for 342 yards and three touchdowns in the Eagles' thrilling 56-52 win over Bowling Green. Rivals.com was on hand for the season opener, and videographer Sean Williams captured some of Boley's top plays.

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