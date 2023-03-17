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VIDEO: Kentucky-Providence Postgame

Kentucky head coach John Calipari shouted instructions to the Cats during Friday's first-round NCAA Tournament game in the East Region at Greensboro, N.C.
Kentucky head coach John Calipari shouted instructions to the Cats during Friday's first-round NCAA Tournament game in the East Region at Greensboro, N.C. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The Kentucky Wildcats address the media after their 61-53 win over Providence on Friday night in the opening round of the NCAA Tournament's East Region at Greensboro Coliseum in North Carolina...

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