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VIDEO: Kentucky Postgame - NCAA East Region - Kansas State

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The Kentucky Wildcats addressed the media after their 75-69 loss to third-seeded Kansas State on Sunday afternoon in the second round of the NCAA Tournament's East Region at Greensboro Coliseum in North Carolina.

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