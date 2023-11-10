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VIDEO: Kentucky Players Talk Win in Second Game of Season

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Antonio Reeves and Justin Edwards scored 21 and 18 points, respectively, in the Wildcats' 81-61 win over Texas A&M Commerce on Friday night at Rupp Arena. The two standouts talk about the game and their thoughts on a pending matchup with No. 1 Kansas on Tuesday at the Champions Classic in this CI Video feature.

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