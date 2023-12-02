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VIDEO: Kentucky Players Talk Upset Loss to UNC-Wilmington

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Tre Mitchell, Reed Sheppard, and Adou Thiero talked to the media after the Wildcats' stunning 80-73 loss to UNC-Wilmington on Saturday afternoon at Rupp Arena.

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