Advertisement
News More News
ago basketball Edit

VIDEO: Kentucky Players Talk 118-82 win over Marshall

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's DJ Wagner, Reed Sheppard, and Rob Dillingham talk about the No. 16 Wildcats' 118-82 romp over Marshall on Friday night at Rupp Arena.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement