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VIDEO: Kentucky Players - Illinois State Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's DJ Wagner, Rob Dillingham, and Antonio Reeves talk about the Wildcats' 96-70 win over Illinois State on Friday night at Rupp Arena.

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