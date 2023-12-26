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VIDEO: Kentucky OC Liam Coen - Gator Bowl Practice 12/26

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky offensive coordinator Liam Coen spoke to the media after Tuesday's practice session for the Gator Bowl.

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