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VIDEO: Kentucky NCAA Press Conference - Kansas State Preview

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The Kentucky Wildcats met with the media on Saturday at Greensboro Coliseum in North Carolina to discuss their second-round NCAA Tournament matchup with Kansas State in the East Region.

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