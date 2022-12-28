News More News
{{ timeAgo('2022-12-28 23:57:26 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: Kentucky - Missouri Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari and the Wildcats' Oscar Tshiebwe and Cason Wallace talk about their 89-75 loss to Missouri on Wednesday night in the SEC opener at Columbia, Mo.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}