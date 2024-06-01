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VIDEO: Kentucky Lexington Regional Postgame - Game 2

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione, first baseman Ryan Nicholson, and pitcher Trey Pooser spoke with the media after the Wildcats' 6-1 win over Illinois on Saturday in the second round of the NCAA Lexington Regional at Kentucky Proud Park.

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