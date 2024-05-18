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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione - Vandy Game 3 Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione spoke with the media after the No. 2 Wildcats fell 12-4 to Vanderbilt on Saturday in the regular-season finale at Kentucky Proud Park. The Cats now prepare for the SEC Tournament next week in Hoover, Ala.

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