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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione - Vandy Game 1 Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione spoke to the media after the Wildcats took Game 1 of their series with Vanderbilt, 10-5, on Thursday night at Kentucky Proud Park. The Wildcats reduced their magic number to clinch an SEC regular-season championship to one with two games left to play.

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