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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione - Tennessee Postgame 2

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky HC Nick Mingione spoke after the No. 3 Wildcats' 9-4 loss to No. 4 Tennessee on Saturday in Game 2 of the SEC rivals' weekend series. The Cats saw their 10-game SEC winning streak come to an end as a record 7,304 fans watched at Kentucky Proud Park.

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