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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione - Tennessee Postgame 1

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione spoke with the media after the No. 3 Wildcats' 5-3 win over No. 4 Tennessee on Friday night at Kentucky Proud Park. A school record crowd of 6,922 showed up to see the Cats move to 15-1 in SEC play.

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