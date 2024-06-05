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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione Previews Super Regional

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione met with the local media on Wednesday to preview the Lexington Super Regional and the Wildcats matchup with three-time College World Series champion Oregon State.

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