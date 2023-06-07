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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione Previews Super Regional

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione addressed the media on Wednesday morning as the Wildacats prepare for a trip to Baton Rouge, La., for the NCAA Super Regional against LSU. Kentucky needs two wins in the best-of-3 series against the Tigers to make their first trip to the College World Series in program history.

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