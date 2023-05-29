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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione on Cats’ NCAA Bid

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione spoke with the media on Monday after the Wildcats were selected as the No. 12 seed overall in the NCAA Tournament. The Cats will be playing host to the Lexington Regional beginning Friday at Kentucky Proud Park with Ball State, Indiana, and West Virginia coming to town for the double-elimination event.

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