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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione - Baseball Media Day

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione talked about the Wildcats during Tuesday's UK Baseball media day as they prepare to enter the 2024 college baseball season.

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