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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione - Arkansas Game 3 Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione spoke to the media after the Wildcats’ 7-4 win over No. 2 Arkansas on Sunday at KPP to win the weekend series two games to one.

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