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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione - Alabama Postgame 1

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione spoke to the media after the No. 17 Wildcats' series-opening win over No. 13 Alabama on Friday night at Kentucky Proud Park. The Cats improved to 25-4 overall and to 9-1 in SEC play.

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